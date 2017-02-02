Кубок Испании. «Барселона» одержала гостевую победу над «Атлетико» в первом полуфинале турнира

Первый полуфинальный матч Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой гостей со счетом 2:1. У сине-гранатовых отличились Луис Суарес и Лионель Месси. Гол престижа в составе столичного клуба провел Антуан Гризманн.

Ответная встреча состоится 7-го февраля в 23:00 по московскому времени.

Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

Атлетико – Барселона – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Л. Суарес, 7; 0:2 – Месси, 33; 2:1 – Гризманн, 59.

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