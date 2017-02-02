Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок Испании. «Барселона» одержала гостевую победу над «Атлетико» в первом полуфинале турнира

Кубок Испании. «Барселона» одержала гостевую победу над «Атлетико» в первом полуфинале турнира

2 февраля 2017, 00:49
5

Первый полуфинальный матч Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой гостей со счетом 2:1. У сине-гранатовых отличились Луис Суарес и Лионель Месси. Гол престижа в составе столичного клуба провел Антуан Гризманн.

Ответная встреча состоится 7-го февраля в 23:00 по московскому времени.

Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

Атлетико – Барселона – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Л. Суарес, 7; 0:2 – Месси, 33; 2:1 – Гризманн, 59.

Календарь Кубка Испании

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Атлетико Барселона
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SmilingDevil
1485986165
Барсу с победой !
Ответить
JI e x a
1485986373
первый тайм не смотрел, но судя по второму, Барселона неплохо так отскочила
Ответить
ДАША Д
1486001748
Месси в порядке, у соперников шансов нет.
Ответить
John.gol
1486010632
ожидамый результат
Ответить
BoltCX
1486010837
Барселона возвращается??
Ответить
Главные новости
«Динамо» предложили Санчо
13:50
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
5
Определен лучший футболист России
12:49
2
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
2
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
4
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
8
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Все новости
Все новости
ВидеоЗахаряна назвали Водкаряном
22 апреля
4
Раскрыта реакция Захаряна на пропуск победного финала Кубка Испании
20 апреля
1
Мостовой оценил шансы Захаряна стать новым «Царем»
19 апреля
5
Не бравший Кубок Испании Мостовой отреагировал на наличие этого трофея у Захаряна
19 апреля
Агент: «Захарян никакого отношения к трофею «Сосьедада» не имеет»
19 апреля
8
Захаряну отказали в причастности к трофею «Сосьедада»
19 апреля
5
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в финале Кубка Испании
19 апреля
1
Захаряну посочувствовали после первого трофея в карьере
19 апреля
1
Захарян выиграл 1-й трофей в карьере
19 апреля
21
Кубок Испании. «Сосьедад» в серии пенальти победил «Атлетико» и взял трофей
19 апреля
5
В «Сосьедаде» объяснили, почему не взяли Захаряна на финал Кубка Испании
18 апреля
7
Захарян пропустит финал Кубка Испании: известна причина
17 апреля
11
Команда Захаряна сыграет в финале Кубка Испании
5 марта
ФотоГризманн посмеялся над «Барселоной» после ее вылета из Кубка Испании: «Слишком жестко, да?»
4 марта
Флик прокомментировал вылет «Барсы» из Кубка Испании после 3:0 с «Атлетико»
4 марта
Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0), но вылетела из турнира
4 марта
3
Рафинья оценил шансы «Барселоны» выйти в финал Кубка Испании после 0:4 от «Атлетико»
3 марта
Флик готовит «революцию» к ответному матчу с «Атлетико»
14 февраля
1
Президент «Барсы» – о 0:4 от «Атлетико»: «Это шанс на великую ремонтаду»
14 февраля
Ямаль оскорблял игрока «Атлетико» во время матча
14 февраля
ФотоСимеоне подкалывал Ямаля во время игры «Атлетико» с «Барселоной»
13 февраля
2
Реакция Симеоне на разгром «Барселоны»
13 февраля
Стало известно о сбое ВАР во время рассмотрения гола «Барселоны»
13 февраля
Флик прокомментировал 0:4 «Барсы» с «Атлетико»
13 февраля
1
⚡️ Кубок Испании. «Атлетико» вынес «Барселону» в первом полуфинале – 4:0!
13 февраля
17
Реакция Генича на погром «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании
13 февраля
2
Кубок Испании. «Сосьедад» без Захаряна выиграл первый полуфинал у «Атлетика»
12 февраля
1
ФотоОпределились полуфинальные пары Кубка Испании
6 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+