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    Кубок Испании. «Барселона» одержала гостевую победу над «Атлетико» в первом полуфинале турнира

    Первый полуфинальный матч Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной» завершился победой гостей со счетом 2:1. У сине-гранатовых отличились Луис Суарес и Лионель Месси. Гол престижа в составе столичного клуба провел Антуан Гризманн.

    Ответная встреча состоится 7-го февраля в 23:00 по московскому времени.

    Кубок Испании. 1/2 финала. Первый матч

    Атлетико – Барселона – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Л. Суарес, 7; 0:2 – Месси, 33; 2:1 – Гризманн, 59.

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2017 00:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 2 февраля 2017, 07:47

      Барселона возвращается??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      John.gol 2 февраля 2017, 07:43

      ожидамый результат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 февраля 2017, 05:15

      Месси в порядке, у соперников шансов нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 2 февраля 2017, 00:59

      первый тайм не смотрел, но судя по второму, Барселона неплохо так отскочила

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 2 февраля 2017, 00:56

      Барсу с победой !

      1
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