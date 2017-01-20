Неймар реализовал свой 19-й пенальти за «Барселону», принеся победу над «Реалом Сосьедад»

Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар отметился голом с пенальти в первом матче на Кубок Испании против «Реала Сосьедад» (1:0). Напомним, что каталонцы не могли победить в Сан-Себастьяне почти десять лет, с мая 2017 года.

Неймар реализовал свой 19-й пенальти, что на шесть больше, чем у любого другого игрока Примеры, начиная с сезона-2013/14.

Ответная игра состоится 26-го января в Барселоне.

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