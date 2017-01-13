Коста не сыграет с «Лестером» из-за конфликта с Конте

Нападающий «Челси» Диего Коста не сыграет против «Лестера» из-за конфликта с главным тренером команды Антонио Конте.

По существующей информации, итальянский специалист выказал недовольство физическими кондициями игрока.

Коста проинформировал медицинский штаб «Челси» о наличии у него травмы, однако доктора не приняли доводы футболиста, что в конечном итоге привело к конфликту между Костой и тренерским штабом лондонской команды, пишет The Daily Mail.

Матч 21 тура чемпионата Англии «Лестер» – «Челси» пройдет 14 января и начнется в 20:30 по московскому времени.