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    Коста не сыграет с «Лестером» из-за конфликта с Конте

    Нападающий «Челси» Диего Коста не сыграет против «Лестера» из-за конфликта с главным тренером команды Антонио Конте.

    По существующей информации, итальянский специалист выказал недовольство физическими кондициями игрока.

    Коста проинформировал медицинский штаб «Челси» о наличии у него травмы, однако доктора не приняли доводы футболиста, что в конечном итоге привело к конфликту между Костой и тренерским штабом лондонской команды, пишет The Daily Mail.

    Матч 21 тура чемпионата Англии «Лестер» – «Челси» пройдет 14 января и начнется в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2017 22:29
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +9

      100/500 14 января 2017, 17:14

      наглый пёс.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 14 января 2017, 09:47

      В Китай лыжи навострил!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > АЛЕКС 58 14 января 2017, 11:17

      Скорее в Атлетико засобирался.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Тraumtanzеr 14 января 2017, 11:58

      Атлетико ему 30 лямов не даст!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > АЛЕКС 58 14 января 2017, 13:07

      Он хочет вернуться в атлетико, сам говорил, это не секрет.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 января 2017, 05:21

      Да чтоб его . . .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 января 2017, 00:53

      Эх, как приятно перед сном узнать, что футболино англичано и итальяно совсем не умеют между собой дружить, а значит, - и правильно играть ... Нет у них патриотизьма и единства, как у нас...Ха. С ув.

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 января 2017, 00:44

      М-да, недавно чуть ли не целовались, а теперь вона что творится..
      Это не есть хорошо..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 14 января 2017, 00:43

      гавнистый он

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      RandyMy 14 января 2017, 00:37

      вот он - проффесионализм

      1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 14 января 2017, 00:24

      Да-да

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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 14 января 2017, 00:19

      У Лестера шансы повышаются)))

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 14 января 2017, 00:13

      олень этот коста.....

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