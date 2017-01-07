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«Лилль» сообщил о возвращении Пайета

7 января 2017, 12:52

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет сегодня вернется во Францию. Об этом сообщила пресс-служба «Лилля». Правда, речь идет не о переходе игрока в клуб, цвета которого он защищал с 2011 по 2013 год, а о посещении матча 1/32 финала Кубка Франции с «Эксельсиором», перед началом которого 29-летний футболист произведет символический розыгрыш мяча.

«Возвращение. Димитри Пайет вернется на «Стад Моруа», чтобы произвести символический розыгрыш мяча. Мы не забываем о тебе», – говорится в сообщении.

В течении двух сезонов в «Лилле» Пайет принял участие в 95-ти поединках, отметившись 19-ю забитыми мячами и 30-ю голевыми передачами.

Источник: ФК «Лилль»
Франция. Кубок Англия. Премьер-лига Лилль Вест Хэм Пайет Димитри
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