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    Моуринью заявил, что ему не интересна гонка за чемпионский титул

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что борьба за чемпионский титул в АПЛ не представляет для него интереса. По словам португальского специалиста, гораздо важнее добывать победы в каждой конкретной игре. После 18-ти туров «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 13 очков.

    «Гонка за титул не представляет для меня интереса. Моя гонка – битва за три очка в каждой встрече. Думаю, «МЮ» имеет неплохие шансы. Вот что является нашей целью, а в будущее мы стараемся не смотреть. На конкурентов я также не обращаю внимания», – приводит слова Моуринью AFP.

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.12.2016 11:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 31 декабря 2016, 20:08

      "Гонка за титул не представляет для меня интереса."....потому что я в ней не участвую))

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 31 декабря 2016, 15:21

      ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН
      ЛИСИЦА И ВИНОГРАД
      Голодная кума-Лиса залезла в сад;
      В нем Винограду кисти рделись.
      У кумушки глаза и зубы разгорелись;
      А кисти сочные, как яхонты, горят;
      Лишь то беда, висят они высоко:
      Отколь и как она к ним ни зайдет,
      Хоть видит око,
      Да зуб неймет.
      Пробившись попусту час целый,
      Пошла и говорит с досадою: “Ну что ж!
      На взгляд-то он хорош,
      Да зелен — ягодки нет зрелой:
      Тотчас оскомину набьешь”.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      gigs84 31 декабря 2016, 14:29

      Приколист!

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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 31 декабря 2016, 13:06

      не может быть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 31 декабря 2016, 12:30

      чо ему остаётся говорить с его шестого места

      1
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    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 31 декабря 2016, 12:20

      Фергюс перекристился

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Psih86 31 декабря 2016, 11:45

      Конечно не интересно,тебя же в ней нет...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 31 декабря 2016, 11:25

      Голодная кума Лиса залезла в сад;
      В нем винограду кисти рделись.
      У кумушки глаза и зубы разгорелись;
      А кисти сочные, как яхонты, горят;
      Лишь то беда, висят они высоко:
      Отколь и как она к ним ни зайдет,
      Хоть видит око,
      Да зуб неймет.

      Пробившись попусту час целый,
      Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж!
      На взгляд-то он хорош,
      Да зелен - ягодки нет зрелой:
      Тотчас оскомину набьешь".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      DmitriM 31 декабря 2016, 11:25

      Все верно говорит, нет смысла говорить и рассуждать о чемпионства, главное побеждать в каждом матче, а там по весне можно и в таблицу посмотреть. Главное, он уже сделал и продолжает делатт , игра изменилась в лучшую сторону, на так МЮ очень приятно смотреть, глаза горят и характер есть...

      1
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 31 декабря 2016, 11:18

      Хорошо пи...ть , когда отстаёшь уже на 13 очков, балабол... А какова конечная цель каждой битвы за 3 очка?

      1
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