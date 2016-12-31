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    Шмельцер планирует завершить карьеру в дортмундской «Боруссии»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер подчеркнул, что желает окончить карьеру в качестве футболиста «шмелей».

    «Если все пойдет согласно моим планам, то люди запомнят меня как футболиста, проведшего всю карьеру в «Боруссии». Не многим удавалось подобное. Сейчас на ум мне приходят всего нескольких таких игроков. Если у меня получится повесить бутсы на гвоздь в «Боруссии», буду считать, что моя карьера удалась», – сказал Шмельцер в интервью 11 Freunde.

    Напомним, 28-летний игрок защищает цвета черно-желтых с 2008 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги Шмельцер принял участие в 13-ти матчах, заработав две желтые карточки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.12.2016 08:21
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