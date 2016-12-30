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    Кечинов: «Футболистов в России избаловали. Они получают деньги, а не зарабатывают»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что его раздражает в российском футболе. По его словам, нынешние игроки получают заоблачные суммы.

    «Что раздражает в российском футболе? Футболисты получают огромные деньги, которые чаще всего не соответствуют их достижениям. Молодые ребята, которые еще ничего не выиграли, получают миллионы. Конечно, футбол в этом случае у них уходит на второй план и появляются новые интересы. Футболистов избаловали, и деньги эти они не зарабатывают, а именно получают.

    Выход? Возможно, некий потолок зарплат помог бы исправить ситуацию. Если бы, скажем, были некоторые ограничения, но при этом существовали серьезные бонусы за различные победы и достижения. Это давало бы футболистам дополнительную мотивацию.

    В наше время действительно, могли зарабатывать неплохие деньги — например, 10 тысяч долларов. Но это все равно были не заоблачные суммы, даже по тем временам. Сегодня же игроки могут получать по 200-300 тысяч в месяц. А потом мы удивляемся, почему случаются такие истории, как в Монако. Но мы же, получается, сами сделали так, чтобы молодые ребята не думали о футболе, а думали лишь о том, как бы заполучить контракт пожирнее. А потом уже можно и в футбол поиграть», – сказал Кечинов.

    Источник: Sportbox.ru

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    30.12.2016 16:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +720

      Flydis 30 декабря 2016, 19:04

      Подписываюсь под каждым его словом. Правду говорит.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 30 декабря 2016, 16:46

      Ну то что зп не соответствует уровню игры это точно

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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 30 декабря 2016, 16:16

      кЕЧИНОВ прав....и старшим поколениям сейчас обидно-они то бились на поле за гораздо меньшие суммы...лимит оправдывали интересами сборной,воспитанием молодёжи...что-то результат неочевиден...

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