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    Кержаков оштрафован на 30 тысяч за нарушение ПДД

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признан виновным в административном правонарушении. 34-летний россиянин выплатит 30 тысяч рублей за то, что выехал на встречную полосу.

    Напомним, что Кержаков мог получить 15 суток ареста из-за нарушения ПДД. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на железнодорожном переезде Белоостров. Футболист вылетел на полосу встречного движения, тем самым провоцируя опасное ДТП. Впрочем, аварии не произошло — нарушение заметили сотрудники ГИБДД. При выяснении обстоятельств оказалось, что Кержакова ранее лишили водительских прав на пять месяцев за превышение скорости, к тому же он передвигался на грязном автомобиле с нечитаемыми номерами.

    Источник: Life

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    30.12.2016 15:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +60

      DmitriM 30 декабря 2016, 19:21

      Снова промахнулся... да же с полосой :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 30 декабря 2016, 18:17

      Саша... Саша...

      0
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