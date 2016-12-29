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    Иньеста: «После завершения карьеры я точно останусь в футболе»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста признал, что на данный момент он даже не думает заканчивать карьеру футболиста.

    «Я еще даже не думал о том, с чем свяжу свою жизнь по окончании карьеры. Иногда в жизни с тобой происходит одно, а затем резко что-то другое. В настоящий момент я думаю лишь о том, что я буду делать в ближайшее время. Знаю точно, что так или иначе я останусь в футболе.

    Могу сказать точно, что хочу остаться в «Барсе», – заявил он.

    Источник: ФК «Барселона»

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    29.12.2016 07:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 29 декабря 2016, 13:19

      Мозг барсы... и будущий тренер вместе с хави у руля барсы

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 29 декабря 2016, 11:31

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +31

      damon_2005 29 декабря 2016, 10:50

      Человечище!!!!!!!!!!!!! Рад за Адреса, в скором будущем будет тренером.

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