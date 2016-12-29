Иньеста: «После завершения карьеры я точно останусь в футболе»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста признал, что на данный момент он даже не думает заканчивать карьеру футболиста.

«Я еще даже не думал о том, с чем свяжу свою жизнь по окончании карьеры. Иногда в жизни с тобой происходит одно, а затем резко что-то другое. В настоящий момент я думаю лишь о том, что я буду делать в ближайшее время. Знаю точно, что так или иначе я останусь в футболе.

Могу сказать точно, что хочу остаться в «Барсе», – заявил он.