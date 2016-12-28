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    Иньеста мечтает завершить карьеру в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказал мнение о своем будущем в клубе, а также заявил, что после окончания карьеры хотел бы продолжить футбольную деятельность.

    «Надеюсь, что мой футбольный путь завершится именно здесь. Признаюсь, это моя мечта, я долго об этом думал. Когда вы начинаете выступать в составе такой команды, вы не можете и представить, как дальше сложится ваша карьера. Со временем, некоторые вещи становятся понятнее и вы уже можете представить свой уход, будучи игроком этой команды.

    У меня всегда была только одна цель – добиться успеха в «Барселоне». Конечно, у меня были трудные моменты здесь, но я счастлив находиться здесь. Сейчас я не думаю о том, как сложится моя жизнь после окончания карьеры. Но я знаю точно, что буду связан с футболом», – сказал капитан каталонцев.

    Источник: ФК «Барселона»

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    28.12.2016 19:33
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