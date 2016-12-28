«Краснодар» не торопится отпускать Ахмедова из клуба

Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов дал понять, что хотел бы сменить клубную прописку. Ранее сообщалось о возможности переезда футболиста в Китай.

«У меня были предложения из Германии, Испании и Франции. И сейчас есть варианты, но в этом вопросе не только я принимаю решение. У моего агента и клуба есть разногласия касательно моего трансфера. Лично у меня есть желание поиграть в Германии», – приводит слова Ахмедова Sports.uz.