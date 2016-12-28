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    «Краснодар» не торопится отпускать Ахмедова из клуба

    Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов дал понять, что хотел бы сменить клубную прописку. Ранее сообщалось о возможности переезда футболиста в Китай.

    «У меня были предложения из Германии, Испании и Франции. И сейчас есть варианты, но в этом вопросе не только я принимаю решение. У моего агента и клуба есть разногласия касательно моего трансфера. Лично у меня есть желание поиграть в Германии», – приводит слова Ахмедова Sports.uz.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.12.2016 17:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      руслан4545 28 декабря 2016, 18:52

      Ахмедов подписал контракт с шанхай сипг . будет играть вместе с халком и оскаром в одной команде

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      Рейтинг: +1186

      Argon 28 декабря 2016, 18:08

      Что-то много разговоров вокруг ухода игроков из Краснодара и мало разговоров о новых покупках.

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