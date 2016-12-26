Феллер верит в успех «Байера» со Шмидтом

В Германии во второй половине сезона обычно все расставляется по своим местам, и "аптекари" все равно возьмут свои позиции, эт в порядке вещей
Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Феллер заявил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру команды Роджеру Шмидту.
«Байер» делает ставку на Шмидта, нам нужно добиться постоянства. Во главе с ним мы занимали третье и четвертое места в Бундеслиге. Поэтому столько разговоров о нас.
От такого состава, как наш, всегда ожидают большего. При этом «Байер» в течение последних шести лет пять раз участвовал в Лиге чемпионов», – сказал Феллер.
В текущем сезоне после 16 туров «Байер» занимает девятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. На счету команды Шмидта 21 очко. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 18 очков.