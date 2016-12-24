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    Моуринью: «Поражения не заставят «Манчестер Юнайтед» изменить свой стиль игры»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что даже в случае поражений манкунианцы не будут изменять своему игровому стилю.

    «Для дальнейшего прогресса нам необходимо постоянно работать, однако уже сейчас можно увидеть принципы нашей игры, а также стиль наших атаки и обороны. Команда верна этим принципам. Даже поражения не заставят нас изменить стиль игры. Это лишь укрепляет нашу концепцию. С победами появляется убеждение в правильности твоих действий. А при поражениях нужно осознавать, что, несмотря ни на что, ты идешь верным путем», – заявил Моуринью.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    24.12.2016 14:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 24 декабря 2016, 16:02

      Да, игра мне нравится: подвижная, зрелищная, с опасными моментами. Реализацию этих моментов улучшить бы, будет совсем хорошо!

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