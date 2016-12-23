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    Агент: «Уход Микела в январе очень вероятен»

    Джон Шитту, агент нигерийского полузащитника «Челси» Джона Оби Микела, прояснил будущее своего клиента.

    «Скорее всего, Микел покинет «Челси» в январе. Им заинтересовано много клубов. Ранее мы вели переговоры с «Миланом», но есть и варианты с другими командами Серии А. Не буду называть имен, но с нами связывались многие итальянские клубы. Кроме того, есть предложения из Испании, Германии и Китая», — заявил Шитту.

    Напомним, сегодня состоялся трансфер хавбека «Челси» Оскара в китайский «Шанхай СИПГ». Сумма перехода составила 52 миллиона фунтов.

    Источник: The Sun

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    23.12.2016 23:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 24 декабря 2016, 01:02

      Наша Легенда)

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