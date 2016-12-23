Игуаин, Манджукич и Бакка выйдут с первых минут матча «Ювентус» – «Милан»

Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок Италии между «Миланом» и «Ювентусом». Напомним, встреча пройдет сегодня в Дохе и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Маркизио, Стураро, Пьянич, Игуаин, Манджукич.

«Милан»: Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли, Де Шильо, Куцка, Локателли, Бертолаччи, Бонавентура, Бакка, Сусо.