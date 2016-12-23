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    Игуаин, Манджукич и Бакка выйдут с первых минут матча «Ювентус» – «Милан»

    Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок Италии между «Миланом» и «Ювентусом». Напомним, встреча пройдет сегодня в Дохе и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.

    «Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Маркизио, Стураро, Пьянич, Игуаин, Манджукич.

    «Милан»: Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли, Де Шильо, Куцка, Локателли, Бертолаччи, Бонавентура, Бакка, Сусо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 18:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 23 декабря 2016, 21:53

      У Доннаруммы перчатки цветов российского триколора. это совпадение или он к пенсии готовится???

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > sergey_86-76 23 декабря 2016, 22:21

      Значит и в этой победе есть русский след!

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Gullit 76 24 декабря 2016, 02:11

      никому не говори, а то опять санкции введут.

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