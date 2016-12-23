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    «Днепр» может быть переведен решением ФИФА в первую лигу

    ФИФА отправила в адрес Федерации футбола Украины (ФФУ) и «Днепра» письмо с предупреждением. В нем содержится требование о том, что клуб должен погасить долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса. В случае, если данное требование будет проигнорировано, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе «Днепра» в первую лигу.

    Стоит отметит, что ранее «Днепр» уже был лишен шести очков за долги.

    Источник: ua.tribuna

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    23.12.2016 10:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 25 декабря 2016, 12:50

      чему быть - тому не миновать, наш през уже всё для это сделал....

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 23 декабря 2016, 13:08

      причем тут ФИФА? может тогда МОК или ВАДА?

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