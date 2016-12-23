«Днепр» может быть переведен решением ФИФА в первую лигу

ФИФА отправила в адрес Федерации футбола Украины (ФФУ) и «Днепра» письмо с предупреждением. В нем содержится требование о том, что клуб должен погасить долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса. В случае, если данное требование будет проигнорировано, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе «Днепра» в первую лигу.

Стоит отметит, что ранее «Днепр» уже был лишен шести очков за долги.