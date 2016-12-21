Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Манчестер Юнайтед» хочет продлить соглашение с Моуринью

    «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время сделает предложение главному тренеру Жозе Моуринью о продлении контракта. Нынешний договор специалиста, возглавившего манкунианцев перед началом этого сезона, истекает в 2019 году, однако руководство «красных дьяволов», которое устраивают текущие результаты команды, готово пролонгировать его уже сейчас.

    После 17-ти туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков и отставая от лидера на 13 баллов.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2016 15:28
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 декабря 2016, 16:58

      По-моему бред! Вот отработает до 2018 года, тогда и можно будет смотреть по резалтам. А то с Челси у него уже был подписан контракт новый, более чем на 3 года... И что в итоге? Провал в этом же сезоне...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 21 декабря 2016, 16:26

      Думаю, что все таки продлят контракт в конце сезона, если игра команды будет и дальше прогрессировать...очень надеюсь, что они попадут в топ 4 в конце сезона...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 21 декабря 2016, 15:59

      Бред с контрактами вообще! То что команда играет нормально совершенно не отменяет факт места на котором она находится!
      И если с игроками еще ок, то не уверен что за Моуриньо стоит очередь сейчас. Он либо тренировал уже клуб либо не пойдет к прямым конкурентам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 21 декабря 2016, 15:57

      ах-ххааа-ххаа эти англосаксы уже раскусили русскую схему откатов по тренерам...... )))
      Сначала подписать контракт с офигенными отступными за каждый оставшийся год контракта, а потом его надменно разорвать, вот мол тренер совсем на букву "М" и не Моуриньо.
      Профит, кучу лямов отмыто и благородно освоено, все довольны )))
      Спросите у Капелло и тех кто контракт ему тот эпичный контракт подписал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 декабря 2016, 15:49

      По-моему, ещё рановато об этом говорить. Посмотреть результаты ЛЕ, ну и АПЛ к концу весны.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 