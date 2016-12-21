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    «Бавария» и «РБ Лейпциг» разыграют первое место

    В среду, 21 декабря, в чемпионате Германии пройдет едва ли не ключевой матч всего первенства. «Бавария» на своем поле будет принимать открытие сезона – «РБ Лейпциг». Обе команды находятся на вершине турнирной таблицы, имея равное количество очков. Возможно, после этой встречи останется лишь один лидер.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бавария» – «РБ Лейпциг». Начало в 22:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 21:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 21 декабря 2016, 19:58

      А вдруг бавария не победит

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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 декабря 2016, 11:33

      Да! Обязательно смотрим и болеем! Тем более последний матч перед зимней паузой.

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