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    Матич не считает «Челси» фаворитом в борьбе за титул в АПЛ

    Полузащитник «Челси» Неманья Матич после победы над «Кристал Пэлас» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что не считает свою команду фаворитом в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. По словам серба, лондонцам еще есть куда расти.

    «Мы играем очень хорошо и уверены в себе. Надеюсь, так продолжится и дальше. Конечно, «Челси» еще может прогрессировать. Например, нам нужно постараться решать исход матчей раньше, так как счет 1:0 – очень опасный. Думаю, мы способны прибавить.

    Впереди нас ждет долгий путь. Прошла только половина сезона, так что мы не фавориты, а просто одна из команд, которая поборется за чемпионство. Думаю, на первое место будут претендовать как минимум пять клубов», – заявил Матич.

    Источник: ФК «Челси»

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    18.12.2016 13:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 18 декабря 2016, 19:01

      Ну да прав и самому тоже надо прибавлять

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      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 18 декабря 2016, 15:14

      Адекватное мнение.

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