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    Рафинья считает Неймара наследником Месси

    Полузащитник «Барселоны» Рафинья выразил уверенность в способности Неймара стать лучшим футболистом в современном футболе. Как отметил хавбек, у бразильца есть все шансы стать столь же значимой фигурой, что и Лионель Месси.

    «Да, я так думаю. Трудно быть наследником лучшего игрока в истории. Но если кто-то и может это сделать, то Неймар», – заявил Рафинья.

    Напомним, недавно «Барселона» продлила контракт с бразильцем и продолжает вести переговоры по пролонгации соглашения с Месси.

    Источник: Tribalfootball

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    17.12.2016 10:59
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 декабря 2016, 17:47

      правильно считает

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