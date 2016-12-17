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    Моуринью: «Не имею права мешать людям становиться счастливее»

    Главный тренер «Манчестер Юннайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах на зимнее трансферное окно.

    «Я тих и спокоен. Буду смотреть, что случится. Как я уже говорил, я люблю постоянный состав, но как тренер, повторюсь, я не чувствую за собой права мешать людям становиться счастливее и менять направление карьеры.

    Если условия будут подходить клубу и такой момент наступит в январе, нам придется реагировать. Посмотрим, что будет, но если сейчас вы меня спросите, ждем ли мы кого-нибудь к 1 января или гоняемся ли за кем-то, чтобы купить его 1 января, то нет.

    Мне нравится мой состав, я доверяю своему составу», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    17.12.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 декабря 2016, 01:24

      Состав без вопросов крутой... Игра на порядок лучше, чем при Гале! Но, блять, не достаёт реализации моментов и результата. Охото чтобы уже наконец соседи и из моей квартиры услышали наконец крылатые "Грацио! Блять!"))

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