Бундеслига. «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Боруссией» Д и поднялся на третье место

В матче 15-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия» разошлись миром со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Марк Ют и Сандро Вагнер, за дортмундцев забивали Марио Гетце и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Таким образом, «Хоффенхайм» набрал 27 очков и оказался на третьем месте, «Боруссия» Д с 26 баллами – пятая.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

Хоффенхайм – Боруссия Д – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Ют, 3; 1:1 – Гетце, 11; 2:1 – Вагнер, 20; 2:2 – Обамеянг, 48.

Удаления: нет – Ройс, 41.

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