Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бундеслига. «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Боруссией» Д и поднялся на третье место

    В матче 15-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия» разошлись миром со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Марк Ют и Сандро Вагнер, за дортмундцев забивали Марио Гетце и Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Таким образом, «Хоффенхайм» набрал 27 очков и оказался на третьем месте, «Боруссия» Д с 26 баллами – пятая.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

    Хоффенхайм – Боруссия Д – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Ют, 3; 1:1 – Гетце, 11; 2:1 – Вагнер, 20; 2:2 – Обамеянг, 48.

    Удаления: нет – Ройс, 41.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2016 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 17 декабря 2016, 08:32

      Не голом так удалением. Ройс снова отметился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 17 декабря 2016, 07:51

      Ставка сыграла)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа > TERIA-76 17 декабря 2016, 11:23

      аналогично

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Texac777 17 декабря 2016, 07:48

      это все временно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 17 декабря 2016, 07:31

      Да есть такая статистика у Хоффа. Сдуваться в конце сезона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 17 декабря 2016, 07:26

      Село вырывается вперёд. и Как всегда, через пару туров будет опускаться вниз.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 декабря 2016, 07:03

      Непобедимый Хоффенхайм!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 декабря 2016, 03:56

      Ройс удален . . . что ж за слон, такую муху обидел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      KARDENAL 17 декабря 2016, 02:08

      Круто! У Хоффенхайма еще ни одного поражения!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 17 декабря 2016, 01:43

      Ставка сыграла, молодцы!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 17 декабря 2016, 01:05

      В Бундеслиге интрига наконец то, по крайней мере за лигу чемпионов точно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 