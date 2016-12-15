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    В 2017 году на стройку «Крестовского» выделят еще 1,5 миллиарда

    В бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год запланировано выделить 1,5 миллиарда рублей на строительство нового стадиона «Зенита». Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

    Несмотря на то, что сдать арену планируется 26 декабря 2016 года, в бюджете 2017-го на строительство выделена сумма в 1 526 969 000 рублей.

    Средства проходят по городскому комитету строительства и пойдут на возведение входной группы на намывной территории со стороны залива. Источник отмечает, что пока не ясно, каким образом стадион будет сдан в этом году, поскольку комиссия не может принять объект без входа.

    Также сообщается, что в 2017 году 1 265 017 000 рублей будут потрачены на оборудование тренировочных полей для команд-участниц ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2016 22:19
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 декабря 2016, 18:33

      Слов нет! Круто! Я восхищаюсь этими ребятами!

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 16 декабря 2016, 17:06

      Надо хоть кого-нибудь посадить для соблюдения приличий !! --уже и не смешно , уже страшно за эту страну.

      2
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 16 декабря 2016, 13:01

      Ну не хватило на резину для своего майбаха, что вы тут плюетесь, вошли бы в положение.

      0
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      Рейтинг: +44

      Deo > Zenit_72 16 декабря 2016, 13:57

      Не тупи.

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 16 декабря 2016, 12:22

      Бл..ь, кого-нибудь расстреляют за ЭТО?!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог > sochi-2013 16 декабря 2016, 18:34

      У нас только домашний арест!

      0
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      Рейтинг: +4486

      Snek 16 декабря 2016, 12:09

      нужна больше золота!!!11

      0
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 16 декабря 2016, 11:09

      Просто ужас, болото!

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 16 декабря 2016, 10:34

      Когда уже эту Долгострой-Арену построят...?

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 16 декабря 2016, 10:21

      ахуеть... Россия - я в горжусь тобой. Ебёшь народ так извращенно....а никто и пикнуть не смеет.....

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 декабря 2016, 10:16

      Бедные бомжи, как они устали от стройки и воровства, да еще оказалось, что
      входа нет, один выход. Вся страна сочувствует.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 16 декабря 2016, 09:06

      Галицкий построил стадион на свои за три года!, а эти упыри весь бюджет пилят и пилят(как говорится-пилите Шура пилите) и кому это чудо света нужно будет особенно после ЧМ крышу закроют поле задвинут и будут любоваться местные чинуши на 8 чудо света

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