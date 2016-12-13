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    Плетикоса уверен, что «Ростов» способен пройти «Спарту» в Лиге Европы

    Экс-голкипер «Ростова» Стипе Плетикоса поделился мнением об итогах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для своей бывшей команды. Напомним, что ростовчанам досталась в соперники чешская «Спарта».

    «Я считаю, что «Спарта» – проходимый соперник для «Ростова». Ростовчане показывали очень хороший футбол в Лиге чемпионов. Большой плюс, что «Ростов» первый матч проведет дома, а ответный на выезде. Ведь они уже показали, что умеют уверенно играть в гостях. Что касается того, насколько «Ростову» будет сложно после зимнего перерыва, то я считаю, что Курбан Бердыев уже проходил через подобные трудности в «Рубине» и знает, как правильно подготовить команду. Конечно, будет очень важно стимулировать игроков на сборах в товарищеских матчах, чтобы они подошли к играм Лиги Европы в оптимальном состоянии. Но я не сомневаюсь, что туркменский специалист сделает все как надо», – заявил Плетикоса.

    Источник: Известия

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    13.12.2016 11:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 декабря 2016, 01:06

      Пройдёт, если состав сохранит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 декабря 2016, 13:24

      Ростов пройдет Спарту, а вот бомжи вряд ли одолеют Андерлехт, там опять как
      будто бы судья помешает

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 декабря 2016, 18:11

      Надеемся, что пройдет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 13 декабря 2016, 12:45

      Лишь бы игроки не были слишком самоуверенными, может плохую шутку сыграть. Бекиеч еще тот психолог, настроит, уверен, правильно!

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