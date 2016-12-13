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    Рыбалка считает, что «Шахтер» можно поздравлять с чемпионством в Украине

    Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка после поражения от «Шахтера» в матче 18-го тура чемпионата Украины выразил мнение, что донецкий клуб станет чемпионом страны. Напомним, что «горняки» опережают киевлян в турнирной таблице на 13 очков.

    «Нужно быть реалистами, 13 очков отыграть нереально. В этом сезоне «Шахтер» демонстрирует хороший футбол, а 13 очков в этом чемпионате не отыгрываются. Наверное, уже можно их поздравить с чемпионством», — заявил Рыбалка в эфире телеканала «2+2».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2016 11:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1348

      Бомбардир 13 декабря 2016, 11:31

      Охота уверена, что "Динамо" еще поборется

      -1
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