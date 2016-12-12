Кришито и Жулиано попали в символическую сборную группового этапа Лиги Европы

Рада и за Жулиано, а особенно за Кришито, но печально то, что наших-то и нету, что навевает тревогу, наши,. а...у.. вы где, было очень приятно читать не про легионеров в НАШЕМ чемпионате, а про НАШИХ...
Официальная страница УЕФА опубликовала список лучших футболистов групповой стадии Лиги Европы. В команде оказались игроки «Зенита» Жулиано и Доминико Кришито.
Жулиано сыграл в шести встречах российского клуба, забив шесть голов и отдав четыре голевых передачи. Кришито поучаствовал в пяти матчах и имеет на своем счету гол и два ассистентских балла. По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы «Зениту» достался брюссельский «Андерлехт».
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 12 декабря 2016 г.