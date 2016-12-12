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    Кришито и Жулиано попали в символическую сборную группового этапа Лиги Европы

    Официальная страница УЕФА опубликовала список лучших футболистов групповой стадии Лиги Европы. В команде оказались игроки «Зенита» Жулиано и Доминико Кришито.

    Жулиано сыграл в шести встречах российского клуба, забив шесть голов и отдав четыре голевых передачи. Кришито поучаствовал в пяти матчах и имеет на своем счету гол и два ассистентских балла. По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы «Зениту» достался брюссельский «Андерлехт».

    Источник: УЕФА

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    12.12.2016 19:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 декабря 2016, 06:28

      Рада и за Жулиано, а особенно за Кришито, но печально то, что наших-то и нету, что навевает тревогу, наши,. а...у.. вы где, было очень приятно читать не про легионеров в НАШЕМ чемпионате, а про НАШИХ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 13 декабря 2016, 00:11

      ...молодцы-заслужили!..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 декабря 2016, 23:27

      Почему Адурица нет?(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 12 декабря 2016, 21:35

      А Миха Мевля из "Ростова" в символическую сборную Лиги Чемпионов,Но он жЫ не из Газпрома,поэтому молчок.

      -2
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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато > серый1925 13 декабря 2016, 00:16

      А кто те не даёт?Учись дятел.

      0
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 12 декабря 2016, 20:59

      Красавчики!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 декабря 2016, 20:17

      Заслужили!
      Расстановка, правда, кривоватая

      4
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > MrVanes-Zenit 13 декабря 2016, 00:22

      Поддерживаю.

      1
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