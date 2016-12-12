Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Венгер не видит явного фаворита в плей-офф Лиги чемпионов

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится сегодня в Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени. Напомним, «канониры» стали победителями своей группы, таким образом им в соперники могут достаться занявшие вторые места «Бенфика», «Бавария», «Байер», «Манчестер Сити», «Реал», «Порту» или «Севилья».

    «Не могу назвать ни одного явного фаворита на победу в турнире. Все команды имеют шанс – все зависит от везения. Мы проводим вторую игру дома, так что будем иметь психологическое преимущество», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2016 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 12 декабря 2016, 14:55

      По ходу он ещё не понял что попал под каток немецкой машины.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +129

      Пикап96 > бочаров 12 декабря 2016, 16:19

      Ага ага. Скажи это Ростову, который раскатал твою немецкую машину =DDD

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      бочаров > Пикап96 12 декабря 2016, 16:50

      второго раза не будет поверь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо > бочаров 12 декабря 2016, 19:24

      брат это немцы попадут под каток непонимаю тех кто тпа за заведомых фаворитов но наступает наше время мы как локомотив переедем баварцев

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо > бочаров 12 декабря 2016, 19:25

      если ростов могет то и мы раскатаем баварию - дай бог без травм и порвем всех

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      роналдо/гарринча и марадо > Пикап96 12 декабря 2016, 19:25

      верно брат что под силу ростову то и арсеналу по плечу

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 