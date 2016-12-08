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    Лига чемпионов. ЦСКА уступил «Тоттенхэму» и покинул еврокубки

    В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Полузащитник армейцев Алан Дзагоев открыл счет на 33-й минуте, через шесть минут равновесие восстановил Деле Алли, в концовке первого тайма тайма Гарри Кейн вывел хозяев вперед, а окончательный результат установил своим автоголом Игорь Акинфеев.

    Таким образом, лондонцы вышли в 1/16 Лиги Европы, а ЦСКА завершил свой еврокубковый сезон.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа E. 6-й тур

    Тоттенхэм (Англия) – ЦСКА (Россия) – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дзагоев, 33; 1:1 – Алли, 39; 2:1 – Кейн, 45; 3:1 – Акинфеев, 78 (в свои ворота).

    Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Дайер, Вертонген, Роуз, Уинкс, Ваньяма (Алдервейрелд, 68), Эриксен, Алли, Сон (Н'Куду, 61), Кейн (Онома, 83).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Набабкин, Головин (Чалов, 46), Натхо, Дзагоев, Миланов, Тошич (Гордюшенко, 71), Траоре (Страндберг, 79).

    Предупреждения: нет – Щенников, 31; В. Березуцкий, 63.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 00:37
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +195

      Colonist 9 декабря 2016, 12:57

      Лошадки... :(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 8 декабря 2016, 15:31

      а ведь чемпионы в рфпл... жаль конечно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 декабря 2016, 06:02

      Кони опять повержены....очень жаль....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 декабря 2016, 05:42

      бери шинель,пошли домой.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 8 декабря 2016, 05:23

      жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 декабря 2016, 02:25

      ЛАШАРЫ

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 декабря 2016, 02:25

      ЛАШАРЫ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 декабря 2016, 02:22

      Столько дифирамбов поют этим московским клубам, а кроме позора и безхребетности ничего в Европе от них не видно

      4
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 8 декабря 2016, 02:15

      Березуцких с Тошичем на пенсию , Траоре в Монако , Слуцкому -Прощай , и вперёд с новым тренером к обновлениютактики и команды , да , ещё бы Гинер ушёл

      -2
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      Рейтинг: +32

      tootoo 8 декабря 2016, 01:15

      Меня вот поразило, что Тоттенхэм основу выставил и реально бился за эту победу. Не то что обычно, когда англичанам просто покласть на Лигу Европы..

      0
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      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > tootoo 8 декабря 2016, 01:32

      Они просто хотели Слуцкого как следует проводить... Ну и рекорд Игоряна само собой обновить... Иначе их бы просто прилюдно обкидали помоями, если б те не вкинули хоть голешник Игорьку...

      -2
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