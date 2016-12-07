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    Дзагоев: «Думаю, я правильно решил, отказавшись от перехода в «Челси»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что имел вариант переезда в Англию. В начале карьеры к футболисту проявлял интерес «Челси».

    «Я хотел перейти в «Тоттенхэм». Но от лондонцев так и не поступило официального предложения. Мне нравится АПЛ, было бы здорово стать футболистом большого клуба. Но английские команды не проявляли ко мне предметного интереса, разве что «Челси». Но это было давно. Мне в тот момент было 18 лет, я хотел играть, а в «Челси» в основном находился бы в дубле. Мечтал быть игроком «аристократов», но в статусе футболиста основы. Думаю, я правильно решил, что в 2009 году отказался от перехода в «Челси», – заявил Дзагоев.

    Источник: Daily Mail

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    07.12.2016 18:38
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +82

      Mi6 8 декабря 2016, 21:08

      Зря

      0
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost 8 декабря 2016, 14:44

      "Мечтал быть игроком «аристократов», но в статусе футболиста основы" - сказал Алашка и продолжает грезить о футболе... а Канте и Матич делом доказывают, что такое истинный футболист.

      0
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      Рейтинг: +534

      kazak1975 8 декабря 2016, 13:42

      Потолок Анала- Анжи. Там для него всё и закончится.

      -1
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 8 декабря 2016, 13:14

      Нечего Алану там ( в АПЛ) делать. Все кто туда уходил вернулись в ужасной форме и былого уже не возвратили. Ну да. Хотели ка лучше, а получилось как всегда.

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 8 декабря 2016, 12:27

      "Мечтать не вредно"!Парень кому ты нужен?Ты даже не умеешь правильно бегать,качаешься из стороны в сторону.В Европе всё делают быстрее во много раз и так же думают.А,что Вы?Ни обыграть,ни точно пробить.Вот сколько раз Дзагоев пробил по воротам англичан?Один раз за всю игру.И что?Какой "Челси"?Ваше место в "Алании"!

      0
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 8 декабря 2016, 10:31

      чтобы стать футболистом основы в челси нужно пахать и пахать,а в России игроки увы по полю ходят как на прогулке(главное чтобы паспорт был)
      поэтому никто и не едет,получать будет в пять раз меньше(потому как не может уровню соответствовать),а пахать во столько же раз больше(в надежде достичь уровня)

      1
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 8 декабря 2016, 09:24

      Пока у наших футболистов ТАААКИЕ з/п никуда они не поедут, там пахать нужно и на тренировках и на играх, есть яркие примеры Погребняк, Павлюченко, Аршавин, Жирков....много они поиграли??? мах 2 сезона, а потом сидели на лавках, яйца полировали...

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 декабря 2016, 21:27

      Ну может тогда и правильно сделал, только получилось так что кроме российских клубов теперь никому не нужен. Никакого развития карьеры

      0
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      Рейтинг: +1059

      mig28 7 декабря 2016, 20:16

      Закончил бы как Аршавин или Погребняк...

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 7 декабря 2016, 20:06

      Не правильно ты сделал, переходить надо было.

      -3
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