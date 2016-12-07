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    Червиченко: «У ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом» шансов нет никаких»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом». Команды сегодня проведут заключительную игру группового этапа Лиги чемпионов.

    «К сожалению, у армейцев никаких шансов нет. Вообще. «Тоттенхэму» надо выигрывать, и он свое возьмет. Не знаю, насколько кровожаден будет лондонский клуб, но ЦСКА сейчас в такой яме находится, что противопоставить что-то такому серьезному сопернику не в состоянии. Но отмечу, что ситуация с ЦСКА не уникальна: в ней оказывались самые знаменитые, самые большие команды. Красно-синие переживают смену эпох, поколений, вводят в состав своих воспитанников, и в следующем году, думаю, команда себя покажет», – заявил Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.12.2016 16:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 7 декабря 2016, 22:06

      Почему-то думал, что он неадекватен только к Спартаку. Сейчас вижу, что он просто ОБИЖЕН на весь российский футбол. Все знают кого в России считают ОБИЖЕННЫМ.

      2
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      Рейтинг: +241

      Moveton 7 декабря 2016, 19:38

      будет молчать в тряпочку когда сегодня цска выиграет

      1
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 7 декабря 2016, 19:10

      Интересно что ты будешь вякать если они выиграют.... как у МС к примеру?

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 декабря 2016, 19:04

      ЦСКА должно красиво проводить Слуцкого!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 декабря 2016, 18:53

      надо запастись валидолом,я всегда так делаю когда смотрю матчи Цска в европе

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 7 декабря 2016, 18:25

      из этого тела постоянно бьет фонтан дерьма

      4
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      Рейтинг: +395

      meiram 7 декабря 2016, 18:10

      Позитива лысому!!

      0
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      Рейтинг: +8172

      nik55 7 декабря 2016, 18:01

      зачем такой прогноз---шанс есть всегда это игра -- удачи

      1
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      Рейтинг: +116

      lisal 7 декабря 2016, 17:26

      Шансы есть всегда, толь-ко ими нужно воспользоватся, что и желаю ЦСКА!!!

      3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 7 декабря 2016, 17:22

      Тоттенхэм любит расслабится и слить результат в особо значимых для себя матчах

      0
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