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    France Football уже сообщил Роналду о том, что он получит «Золотой мяч»

    Организаторы премии «Золотой мяч» заранее сообщили «Реалу» и нападающему Криштиану Роналду, что он получит приз по итогам нынешнего года. Сделано это было для того, что чтобы подготовить интервью с победителем и сфотографировать его с главным призом. Как стало известно сегодня, церемония вручения состоится 12 декабря.

    Роналду уже становился обладателем «Золотого мяча» в 2008, 2013 и 2014 годах. Напомним, что с 2010 по 2015 год France Football вручал эту премию совместно с ФИФА.

    Источник: Mundodeportivo

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    06.12.2016 16:36
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +38

      -lol- 7 декабря 2016, 04:25

      Опа Дельфинчик выйграл

      0
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 6 декабря 2016, 19:15

      стремно как то получается. роналду или месси кроме них никто не играет в футбол.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 6 декабря 2016, 18:58

      заслужил

      2
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      Рейтинг: +11

      zenit28rus 6 декабря 2016, 18:39

      да и аргентина какой год уже подрят обсерается с месси

      0
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      Рейтинг: +43

      Миша00 6 декабря 2016, 18:31

      вот который год, все кричат один не достоин, награду надо второму отдать. этот игрок(Месси или Роналду зависит от года) ничего не показал, второй вот бог футбола, а мяч опять этому.......(популярная обидная кличка победителя).

      скучно. из года в год одни комменты

      0
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 6 декабря 2016, 18:17

      Да уж, а глоры Месси реально взрываются. Зависть берет что ли?

      1
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > Red-Green_fan 6 декабря 2016, 19:53

      Причем тут Месси? Терпеть не могу ни того, ни другого, но Месси хоть талант. А Кристина максимум это со штрафных кладет, ну или еще когда в штрафной площади мяч на голову хорошо попадет. А так бежит тупо вперед и или врезается в защиту или пробивает по воробьям. Никогда не забуду, как Реал с Баварией играл в ЛЧ. Так Филип Лам его просто сожрал на фланге, Кристину даже комментатор не называл, т.к. он всегда без мяча был. Против сильных соперников Роналду полный ноль.

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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan > Антибиотик 7 декабря 2016, 16:30

      Такое ощущение, что ты никогда игры Реала не смотрел. Ты имеешь ввиду матч с Баварией, когда Реал наказал ее со счетом 4:0? Где Лам-то был? Трёшка в ворота Атлетико и голы каждый год в эль-классико тоже не считаются? Или для тебя Атлетико и Барса несерьезные соперники?

      0
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      Рейтинг: +26

      pntrz 6 декабря 2016, 17:29

      Месси

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 декабря 2016, 17:27

      Ничего не показал на евро и мяч дали,круто

      -3
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      Рейтинг: +57

      Ailend 6 декабря 2016, 17:21

      ясно. понятно.

      0
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      Рейтинг: +264

      McDuff 6 декабря 2016, 17:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      по игре Гризманн лучше

      -4
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