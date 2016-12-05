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    Левандовски близок к продлению контракта с «Баварией»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в ближайшее время продлит свое сотрудничество с немецким клубом еще на два сезона. Нынешний договор 28-летнего игрока истекает в июне 2019 года, новое соглашение будет рассчитано до лета 2021. Согласно обновленному контракту форвард сборной Польши будет зарабатывать 15 миллионов евро в год, что сопоставимо с зарплатой лидера мюнхенцев Томаса Мюллера и является одним из самых больших доходов в команде.

    «Подписание нового договора не заставит себя долго ждать», – сказал агент футболиста Марк Бартель.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги Левандовски принял участие в 13-ти поединках, отметившись девятью голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Kicker.de

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    05.12.2016 14:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +664

      Небесная 5 декабря 2016, 22:13

      не уходи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 декабря 2016, 16:14

      так вроде хотел в Реал или Сити перейти

      0
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