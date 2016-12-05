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    Матч «Тоттенхэм» – ЦСКА обслужит бригада во главе с Риццоли

    Определились арбитры, которые будут работать на играх шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Встречу в Лондоне между «Тоттенхэмом» и ЦСКА обслужит итальянская судейская бригада во главе с Николой Риццоли.

    В качестве помощников заявлены Эленито Ди Либераторе и Риккардо Ди Фьоре (линейные арбитры), а также Лука Банти и Массимилиано Иррати (судьи за воротами). Четвертый арбитр – Алессандро Джаллатини.

    Матч состоится в среду, 7 декабря. Начало – в 22:45 по московскому времени. В случае победы армейцы получат право выступать в плей-офф Лиги Европы следующей весной.

    Источник: УЕФА

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    05.12.2016 14:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +169

      TY13R 5 декабря 2016, 15:53

      сколько от Кейна на этот раз пропустит Акинфеев?)) Может поставить запасного воротника, на удачу)))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 декабря 2016, 14:40

      Загадочный персонаж с инициалами ЕЛГ:
      "Выход есть. Нужно найти неотразимую блондинку, которая могла бы Риццоли перед матчем соблазнить и напоить. Ну, а мы под него загримируем судью Сергея Иванова... И итальянский за пару дней заставим выучить...
      Ох, как мне надоело ради этого ничтожества на тренерской скамейке всем этим заниматься! Терпение моё скоро лопнет! Хочется Большого и Чистого! Настоящего футбола, мать вашу..."

      -3
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > cska-62 5 декабря 2016, 17:35

      То есть ты считаешь, что Слуцкий ничтожество? Я вот так не считаю.Такое отношение болельщиков выливающие ведро помоев и на всех углах кричащие что тренер паразитировал все это время мне не понятно. Этим вы сами раскачиваете лодку, которая пока еще на плаву, а смена капитана не спасет лодку от потопления если матросы не будут работать как негры. Если вам не нравится Слуцкий что же вы все молчали когда он завоевывал трофеи? вас это устраивало, а как только начались траблы так сразу тренер плохой? Не надо вести себя как болелы свинок у которых если несколько игр команда выиграла, то "Ура! мы крутые", а как только начинают проигрывать так сразу - тренер говно. К бабке даже ходить не надо что бы это предсказать, достаточно дождаться весны. А за настоящим футболом вам батенька не в эту страну.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Gerero2198 5 декабря 2016, 18:03

      Я пишу аргументированно о том, что Слуцкий ничтожество, СЕМЬ ЛЕТ! Много раз разбирал матчи с его конкретными вредительскими действиями... И не нужно именно мне писать подобную туфту! Кстати, я не одинок.

      -1
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > cska-62 6 декабря 2016, 18:05

      Может ты и пишешь аргументированно, но ведешь себя как последняя истеричка школьного возраста. Я просто в шоке!!! Мужику далеко за 50, а он не понятно на что обиделся, тебя никто не оскорблял, а просто высказал свою точку зрения. И не лень было искать все мои посты что бы в каждом поставить минус. А как же твои слова о том, что: "ни к кому из соперников неприязни не испытываю"? Получается пустой Треп? Ну и кто ты после этого? Даже неадекваты себя так не ведут. Мне пофиг на рейтинг, а вот тебе похоже надо немного подлечится.

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