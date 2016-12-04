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    Франков: «Сейчас на повестке дня две натурализации — Марлоса и Исмаили»

    Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков высказался о возможной натурализации игроков «Шахтера» Марлоса и Исмаили.

    «Раньше на кону стоял Тайсон, но его зачем-то перехватила сборная Бразилии. Продолжаю считать, что для нас это потеря, неиспользованная возможность. Тезис «зачем, у нас и без того неплохая конкуренция в команде» у меня не вызывает ничего, кроме глухого раздражения — это для пресс-конференции, а не для дела.

    Сейчас на повестке дня две натурализации — Марлоса к концу года и Исмаили немного погодя, о Мораесе как-то не доводилось слышать в последнее время. Не займемся этим вопросом — снова займутся другие, и не обязательно благожелательные.

    Легионеров принято активно обвинять в стяжательстве — дескать, что Марлос, что Исмаили в сборную Украины бесплатно не пойдут, им еще по миллиону минимум отслюнить придется в качестве подъемных.

    Ну что тут скажешь? Во-первых, если дело обстоит так, то в воле ФФУ в любой момент прервать переговоры. Во-вторых, шахтеровские бразильцы — люди не бедные. В-третьих, в сборной как минимум получают премиальные, и я не слышал, что какой-то украинский футболист показательно от них отрекся, попросив потратить на детей, например! Чужих, разумеется.

    Собственно, Шевченко формулирует достаточно четко и ответственно, с этим соглашаются все — пусть игрок сначала получит украинский паспорт, а потом я на общих основаниях изучу его потенциальную полезность для сборной», – заявил он.

    Источник: Footboom

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    04.12.2016 07:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      Ailend 5 декабря 2016, 20:08

      Ну Марлос слышал, про натурализацию. Исмаили??? кря-кря.. Явно этому не бывать.

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 декабря 2016, 00:53

      Больше то проблем нет((

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 4 декабря 2016, 08:35

      Бразильца Тайсона зачем-то перехватила сборная Бразилии. Наверное Бразилии надо было к себе позвать кого-то из украинцев.

      3
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 декабря 2016, 08:20

      Натурализация - неправильный путь развития футбола.

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