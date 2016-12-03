Иньеста считает, что «Барселона» заслужила победу в Класико

Чем заслужили, о чем говоришь ты, великий Иньеста, я не понимаю?! Вы вспомните год назад как играли и сейчас как играете?! Бегаете как будто к ногам кг 30 привязаны?!!! Игра скучная, вялая, ладно Реал они на 6 очков опережают нас, их можно понять, ну а Вы? Вместо того бегать, создавать моменты, атаковать, производить удары из дали, чем занимались кроме как апеллировать судье, просить пенальти, штрафные?! )) Забивать надо с игры и доказывать что Вы лучшие в течении 90 минут!!!
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал результат матча 14-го тура Примеры против «Реала» (1:1).
«Мы знали, что они опасны. Особенно в последние минуты, когда они и сравняли счет. Но если не считать этого, то, я думаю, мы заслужили победу», – сказал Иньеста.
Напомним, ранее о несправедливости результата высказались Луис Суарес и Луис Энрике.