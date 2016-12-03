Иньеста считает, что «Барселона» заслужила победу в Класико

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал результат матча 14-го тура Примеры против «Реала» (1:1).

«Мы знали, что они опасны. Особенно в последние минуты, когда они и сравняли счет. Но если не считать этого, то, я думаю, мы заслужили победу», – сказал Иньеста.

Напомним, ранее о несправедливости результата высказались Луис Суарес и Луис Энрике.