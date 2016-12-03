Моуринью: «Манчестер Юнайтед» станет чемпионом, но, возможно, не в этом сезоне»

Нужно смотреть правде в глаза. В этом сезоне хотя бы в зону ЛЧ попасть.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подчеркнул, что имеет четкую стратегию по улучшению игры команды. По словам специалиста, целью манкунианцев является завоевание чемпионского титула АПЛ.
По прошествии 13-ти туров «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 11 очков.
«Бывает так, что когда тренер возглавляет новую команду, методы его работы не слишком отличаются от предыдущего наставника. В этом случае достаточно только легкого прикосновения, отпечатка пальца от нового человека, и можно добиться многого уже с тем, что имеется. Но мы в подобной ситуации действуем совершенно противоположно.
Мы могли показывать гораздо лучшие результаты, если бы не пытались плыть против течения. Речь идет не о тактических моделях, а о том, как команда хочет играть. Ведь изменение игры – один из самых трудных компонентов в футболе. Без сомнения, наша игра постепенно совершенствуется. Мы имеем четкое направление и цель – стать чемпионами. Но, возможно, это случится не в этом сезоне», – сказал Моуринью.