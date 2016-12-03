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    Моуринью: «Манчестер Юнайтед» станет чемпионом, но, возможно, не в этом сезоне»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подчеркнул, что имеет четкую стратегию по улучшению игры команды. По словам специалиста, целью манкунианцев является завоевание чемпионского титула АПЛ.

    По прошествии 13-ти туров «красные дьяволы» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 11 очков.

    «Бывает так, что когда тренер возглавляет новую команду, методы его работы не слишком отличаются от предыдущего наставника. В этом случае достаточно только легкого прикосновения, отпечатка пальца от нового человека, и можно добиться многого уже с тем, что имеется. Но мы в подобной ситуации действуем совершенно противоположно.

    Мы могли показывать гораздо лучшие результаты, если бы не пытались плыть против течения. Речь идет не о тактических моделях, а о том, как команда хочет играть. Ведь изменение игры – один из самых трудных компонентов в футболе. Без сомнения, наша игра постепенно совершенствуется. Мы имеем четкое направление и цель – стать чемпионами. Но, возможно, это случится не в этом сезоне», – сказал Моуринью.

    Источник: FourFourTwo

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    03.12.2016 12:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 4 декабря 2016, 08:59

      Нужно смотреть правде в глаза. В этом сезоне хотя бы в зону ЛЧ попасть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      gigs84 3 декабря 2016, 19:02

      Больше оптимизма, браточки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 3 декабря 2016, 14:59

      конечно станет, если вернется САФ.

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 3 декабря 2016, 14:59

      та ладно может еще станут в этом сезоне))

      2
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      Рейтинг: +26

      DjZinc 3 декабря 2016, 14:56

      И Не факт что под руководством Моуринью

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 3 декабря 2016, 14:51

      Зато честно!)

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 3 декабря 2016, 14:50

      не в этом сезоне и не с этим тренером :)



      при всем моих симпатиях к Моуринью, в АПЛ у него что-то не особо получается, даже с таким адовым подбором игроков

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 декабря 2016, 13:29

      эту мауринью саму надо улучшить!!! в помощники ему отправить Орлову, Ловчеву И Рейнгольдовну

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