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    «Боруссия» не отпустит Пулишича в «Ливерпуль»

    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал интерес со стороны «Ливерпуля» к полузащитнику своей команды Кристиану Пулишичу.

    «Ливерпулю» не стоит предпринимать какие-то усилия на этот счет», – сказал Цорк.

    Напомним, ранее появилась информация об интересе «Ливерпуля» к 18-летнему футболисту сборной США. В текущем сезоне он сыграл в Бундеслиге в девяти матчах, в которых забил два гола и отдал четыре результативных паса.

    Источник: Daily Mail

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    02.12.2016 07:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 2 декабря 2016, 22:20

      Ну отдайте, чё вы как жмоты?)) Боруссия славится своей щедростью))

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