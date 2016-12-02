«Боруссия» не отпустит Пулишича в «Ливерпуль»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал интерес со стороны «Ливерпуля» к полузащитнику своей команды Кристиану Пулишичу.

«Ливерпулю» не стоит предпринимать какие-то усилия на этот счет», – сказал Цорк.

Напомним, ранее появилась информация об интересе «Ливерпуля» к 18-летнему футболисту сборной США. В текущем сезоне он сыграл в Бундеслиге в девяти матчах, в которых забил два гола и отдал четыре результативных паса.