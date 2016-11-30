Моуринью снова дисквалифицирован

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дисквалифицирован на одну игру решением ФА.

Специалист наказан за неподобающее поведение во время матча АПЛ против «Вест Хэма», в ходе которого он пнул бутылку, выражая несогласие с решением арбитра, за что был удален со скамейки на трибуны.

Это уже вторая дисквалификация португальца в нынешнем сезоне. Ранее он был наказан на один матч за ненадлежащее поведение во время встречи с «Бернли». Ту игру он также досматривал с трибун.