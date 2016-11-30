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    Моуринью снова дисквалифицирован

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дисквалифицирован на одну игру решением ФА.

    Специалист наказан за неподобающее поведение во время матча АПЛ против «Вест Хэма», в ходе которого он пнул бутылку, выражая несогласие с решением арбитра, за что был удален со скамейки на трибуны.

    Это уже вторая дисквалификация португальца в нынешнем сезоне. Ранее он был наказан на один матч за ненадлежащее поведение во время встречи с «Бернли». Ту игру он также досматривал с трибун.

    Источник: Skysports

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    30.11.2016 20:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +276

      Black77718 3 декабря 2016, 10:21

      То чувство когда интереснее матч Ман Сити-Челси,чем то кто и на сколько дисквалифицирован.

      0
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 1 декабря 2016, 15:27

      пора ем возвращаться в испанский или португальский фтбол

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 1 декабря 2016, 05:32

      походу нервы на самом деле не куда не годятся

      0
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      Рейтинг: +7

      svoyy 30 ноября 2016, 22:49

      Ему надо в Россию ехать, бухло и шлюхи помогут нервы успокоить

      0
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      Рейтинг: +2640

      АЛЕКС 58 30 ноября 2016, 22:03

      ОНИ С РУМЫНОМ БРАТЬЯ

      0
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 30 ноября 2016, 21:58

      Скоро его будут удалять за любое несогласие с арбитром. А все вокруг будут злорадствовать, хотя сами будут напуганы так, что не смогут кому-то сказать слово поперек, даже если уверены в своей правоте, чтобы не наказали случайно. Всем рот затыкают в свободном мире, чтобы не дай бог что-то несвободное не сказали и не подумали.

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 30 ноября 2016, 21:06

      Никак какой недоброжелатель сглазил. Уже какой год у прославившегося тренера не идут дела.

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 30 ноября 2016, 21:01

      Опять дождется пинка из клуба,но теперь от "Манчестера".

      3
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      Рейтинг: +17

      Dimbaso 30 ноября 2016, 20:52

      Жозе, уходите на дом-2, пожалуйста.

      3
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      Рейтинг: +33

      ANB RUS 30 ноября 2016, 20:47

      Жозе пустился во все тяжкие........

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