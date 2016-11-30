Овечкин: «Надеюсь, Месси не уйдет из «Барселоны»

Хоккеист «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин признался, что симпатизирует нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

– В вашем Instagram можно найти фотографию с Лионелем Месси. Как вы с ним познакомились?

– Дело было в Вашингтоне. Аргентина приехала то ли на предсезонный турнир, то ли на товарищеский матч, но команда была в нашем городе. Мне позвонили из клуба и сказали, что есть возможность познакомиться с Месси. Конечно, такой шанс я упустить не мог. Мы встретились, обменялись майками, он подарил мне футбольный мяч.

– Как получилось, что он стал вашим любимым футболистом?

– Я вообще фанат двух клубов – «Барселоны» и московского «Динамо». Поэтому каждый игрок «Барселоны» становится моим кумиром. Но Месси, независимо от того где он будет играть, всегда им будет для меня. Впрочем, надеюсь, что из «Барселоны» он никуда не уйдет.