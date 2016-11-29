Зе Роберто: «Бавария» ошиблась, пригласив Анчелотти»

Бывший полузащитник «Баварии» Зе Роберто выразил мнение, что мюнхенскому клубу не стоило назначать Карло Анчелотти на пост главного тренера.

«Бавария допустила ошибку, назначив Анчелотти. Но очень сложно найти специалиста уровня Хосепа Гвардиолы или кого-то с похожей философией», – сказал Зе Роберто.

Напомним, что после 12-туров чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице.