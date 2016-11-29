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    Зе Роберто: «Бавария» ошиблась, пригласив Анчелотти»

    Бывший полузащитник «Баварии» Зе Роберто выразил мнение, что мюнхенскому клубу не стоило назначать Карло Анчелотти на пост главного тренера.

    «Бавария допустила ошибку, назначив Анчелотти. Но очень сложно найти специалиста уровня Хосепа Гвардиолы или кого-то с похожей философией», – сказал Зе Роберто.

    Напомним, что после 12-туров чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице.

    Источник: Sport1.de

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    29.11.2016 09:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 19:11

      А как же "Русский Моуриньо"?! Почему же его кандидатуру никто не рассматривает? Якобы без работы скоро должен остаться, а тут и "Бавария" подворачивается... Или больных на голову нет? Есть только проплаченные горлопаны, что визжат о его "способностях"? :-)))

      -1
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      Рейтинг: +63

      Ass_09 29 ноября 2016, 15:43

      Вот у меня Мечта сейчас, что уволят Папу Карло, и Хёнесс попросит опять возглавить Баварию Юппа Хайнкеса... И вновь Бавария начнет играть классно, мощно, и быть первой в Мире....

      4
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 29 ноября 2016, 11:11

      Хотелось бы посмотреть в Баварии на Люсьена Фавра. По мне так хороший специалист. Но все же надеюсь на приглашение Юргена Клоппа. И еще одного нападающего надо срочно купить.

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 29 ноября 2016, 09:55

      Бавария ошиблась ещё раньше пригласив Гвардиолу! Со своим стариком они были мощнее!!!

      6
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > filosof sparty 29 ноября 2016, 10:10

      Согласен с Вами. Баварии нужен тренер-немец. Не знаю, как там получится с Юргеном Клоппом, но я бы рассмотрел кандидатуры Хазенхютля, Нагельсмана или Нико Ковача.

      4
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