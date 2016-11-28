Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нойер хотел быть похож на ван дер Сара, Кана и Леманна

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о кумирах своей юности, к которым он отнес Эдвина ван дер Сара, Оливера Кана и Йенса Леманна.

    «Сразу несколько игроков служили для меня образцами для подражания. По стилю игры мне больше всего нравился ван дер Сар, который представлял школу «Аякса» и в свое время стал олицетворением современного голкипера.

    Сам я из Гельзенкирхена, а Леманн был частью того «Шальке-04», который в 1997 году выиграл Кубок УЕФА. Что же касается мотивации и стремлений, то примером для меня всегда был Кан», – признался Нойер.

    В текущем сезоне Нойер провел в составе «Баварии» 12 матчей в Бундеслиге, в которых пропустил семь голов.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2016 07:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11