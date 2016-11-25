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    Иньеста вернулся в общую группу

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продолжает восстанавливаться после повреждения колена.

    Сообщается, что в пятницу футболист приступил к тренировочным занятиям в общей группе. Предполагалось, что на восстановление игроку понадобятся шесть–восемь недель, однако выздоровление проходит быстрее запланированного.

    Напомним, Иньеста получил травму в матче девятого тура Примеры против «Валенсии» 22 октября. Сможет ли он сыграть против «Реала Сосьедад» во встрече 13 тура, которая состоится 27 ноября, пока остается неизвестным.

    Источник: ФК «Барселона»

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    25.11.2016 20:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      DIMON425 25 ноября 2016, 21:32

      хана реалу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 ноября 2016, 20:42

      теперь все вазелинтесь.!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 25 ноября 2016, 20:35

      Отличная новость!!!

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