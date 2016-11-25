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    Галицкий извинился за ничью

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий принес свои извинения поклонникам клуба за неудачную игру в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Зальцбурга», который завершился со счетом 1:1.

    «У нас сегодня не получилась игра, извините», – написал Галицкий в Twitter.

    Напомним, что данный результат не помешал «Краснодару» обеспечить себе место в плей-офф турнира.

    Источник: Twitter

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    25.11.2016 06:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1209

      Серёга Краснодарский 25 ноября 2016, 11:33

      Что за извинения? Играли то старались, глаза горели у игроков. Спасибо вам за клуб , стадион. И вернули бы онлайн продажу билетов. Спасибо.

      0
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 25 ноября 2016, 09:33

      Хорошо что руководство правильно оценивает игру, а не ищут крайних по всему миру))))

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 25 ноября 2016, 09:27

      Вытащили ничейку,повезло.За проигрыш извиняться надо.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 ноября 2016, 09:13

      За этот косяк внеплановые акции в магните

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 25 ноября 2016, 07:44

      В любом случае игра была лучше чем у моего клуба но хуже чем у зени а вообще с победой Ростов!!! Мужики!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 ноября 2016, 07:14

      Всё верно...

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