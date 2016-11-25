Галицкий извинился за ничью

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий принес свои извинения поклонникам клуба за неудачную игру в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Зальцбурга», который завершился со счетом 1:1.

«У нас сегодня не получилась игра, извините», – написал Галицкий в Twitter.

Напомним, что данный результат не помешал «Краснодару» обеспечить себе место в плей-офф турнира.