Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Натхо посвятил гол в ворота «Байеру» своему будущему сыну

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо стал автором единственного гола своей команды в ворота «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, который завершился со счетом 1:1. Свой забитый мяч футболист посвятил своему будущему сыну. Стоит отметить, у 28-летнего армейца уже есть двое сыновей – Акрам и Айнал.

    «Ждем тебя, маленький ангел. Третий сын, это гол для тебя. Хороший матч, но этого не было достаточно. Необходимо продолжать упорно трудиться», – написал Натхо в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2016 09:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 23 ноября 2016, 21:59

      Молодец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 23 ноября 2016, 13:15

      Это дело лучше, чем наркота

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11