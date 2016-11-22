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    Компани пропустит несколько недель

    Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани не сможет играть на протяжении нескольких недель. Об этом в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии» М сообщил главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола.

    «У него проблема с коленом. Он, возможно, выбыл на несколько недель. Мы должны постараться помогать ему неделя за неделей, чтобы видеть, может ли он играть чаще. Решать это сейчас было бы неправильно.

    Он расстроен, но он в хороших руках. Он поедет в больницу в Испанию, чтобы восстановиться как можно скорее», – сказал Гвардиола.

    Источник: Twitter

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    22.11.2016 21:17
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