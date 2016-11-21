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    «Маккаби» проведет дополнительную тренировку накануне игры с «Зенитом»

    «Маккаби» из Тель-Авива в преддверии поединка пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Зенитом» проведет дополнительную тренировку по инициативе главного тренера Шоты Арвеладзе.

    Сообщается, что из-за серьезной разницы в температуре между Тель-Авивом и Санкт-Петербургом, «желтые дьяволы» возьмут с собой на выезд в Северную столицу комплекты термобелья. Также отмечается возможное появления на поле с первых минут восстановившегося после травмы хавбека Эйяла Голасы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2016 13:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 21 ноября 2016, 23:43

      Жаль что уже не -12,как это было несколько дней назад,а +5... Вот тогда я бы посмотрел

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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 21 ноября 2016, 16:01

      Им это не поможет.

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