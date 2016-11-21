«Маккаби» проведет дополнительную тренировку накануне игры с «Зенитом»

«Маккаби» из Тель-Авива в преддверии поединка пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Зенитом» проведет дополнительную тренировку по инициативе главного тренера Шоты Арвеладзе.

Сообщается, что из-за серьезной разницы в температуре между Тель-Авивом и Санкт-Петербургом, «желтые дьяволы» возьмут с собой на выезд в Северную столицу комплекты термобелья. Также отмечается возможное появления на поле с первых минут восстановившегося после травмы хавбека Эйяла Голасы.