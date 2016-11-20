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    Моуринью хочет приобрести в «Манчестер Юнайтед» Алабу

    Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, в услугах 24-летнего австрийца лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Отмечается, что скауты английского клуба просматривали футболиста во время его выступлений за национальную команду.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» не намерена продавать игрока в другой клуб. По данным Transfermarkt, стоимость Алабы составляет 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за мюнхенский клуб в Бундеслиге 10 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

    Источник: Skysports

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    20.11.2016 12:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 ноября 2016, 18:05

      Игрок конечно топовый и МЮ бы пригодился, но кто его отпустить из баварки?

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