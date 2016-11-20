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    Пике: «Мы – «Барселона». Отсутствие отдельных игроков не оправдание»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями после матча 12-го тура Примеры против «Малаги» (0:0).

    «Мы неплохо сыграли. Мы держали мяч, создавали моменты, но иногда мяч просто не залетает в ворота – это футбол. Мы потеряли два очка, но нужно двигаться дальше.

    Нельзя терять очки дома, печально упускать такие игры. В следующем туре нужно будет побеждать в Сан-Себястьяне.

    Мы – «Барселона». Отсутствие отдельных игроков не оправдание. У нас много хороших футболистов», – сказал Пике.

    Источник: ФК «Барселона»

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    20.11.2016 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +617

      nelez 20 ноября 2016, 10:13

      Не барселона а мессилона.Без месси команда не тот.Клуб зависит от одного футболиста

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