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    Срна согласовал условия контракта с «Барселоной»

    Защитник «Шахтера» Дарио Срна близок к переходу в «Барселону» и уже согласовал с каталонским клубом условия контракта.

    Сообщается, что теперь Срна ожидает поступления официального трансферного предложения от «Барселоны». По информации источника, до этого игрок контактировал с руководством каталонцев неофициально – при посредничестве друга. Вероятно, этим другом был его соотечественник и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич.

    В нынешнем сезоне Срна провел за «Шахтер» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

    Ранее президент донецкого клуба Ринат Ахметов заявлял, что не будет препятствовать возможному переходу игрока в «Барселону».

    Источник: Mundodeportivo

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    19.11.2016 23:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 ноября 2016, 10:04

      Да

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      Рейтинг: +973

      Krics 20 ноября 2016, 09:06

      Скамейку шлифовать?

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 20 ноября 2016, 07:10

      Хороший атакующий фланг, только староват

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 ноября 2016, 01:10

      Ну для Дарио это супер вариант перехода,а вот для Барсы, вопрос

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 ноября 2016, 01:01

      На старость лет в тепло потянуло , да еще что бы за это платили ...........

      0
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 20 ноября 2016, 00:38

      наконец-то повышение

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 20 ноября 2016, 00:33

      удачи Дарио

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      Рейтинг: +1381

      marslond 20 ноября 2016, 00:23

      Барса стала экономить деньги на трансферах, наверно новый контракт для Месси готовит.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 ноября 2016, 00:14

      И кто там бочку катит на возраст наших Березуцких? Они оба моложе Срна на месяц и 20 дней! Но, увы... Их лучшие годы загубил физрук Слуцкий... Попали бы к Бердыеву, то давно бы в топ-командах играли! Равно как и Акинфеев, Игнашевич и Дзагоев. Или в ЦСКА, но в играющем в футбол и авторитетном даже в Европе ЦСКА, а не вымучивающем очки с тульским "Арсеналом" и "Оренбургом"!

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 > cska-62 20 ноября 2016, 02:15

      Так а кто виноват?Почему не перешли ?

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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 > cska-62 20 ноября 2016, 04:32

      пенсер, ты на респ не заебался высылаться????????????????

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > sEleCt 85 20 ноября 2016, 04:47

      Как обычно, трусишка с погонялом... Ведь по IP найдут... накажут... :-)))

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      Рейтинг: +51

      TonicIG 20 ноября 2016, 00:11

      Странный выбор для барсы

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