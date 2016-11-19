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    Бундеслига. «РБ Лейпицг» вырвал победу у «Байера» и поднялся на первую строчку

    В матче 11-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» одолел «Байер» со счетом 3:2. Леверкузенцы дважды выходили вперед усилиями Кевина Кампля и Юлиана Брандта, однако автогол Юлиана Баумгартлингера, мяч Эмиля Форсберга и точный удар Уилла Орбана принесли гостям победу.

    После этой встречи «РБ Лейпциг» на три балла опережает идущую второй «Баварию», которая свой матч тура проведет в субботу против дортмундской «Боруссии».

    «Байер» с 16 очками остался на восьмой позиции.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

    Байер – РБ Лейпциг – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кампль, 2; 1:1 – Баумгартлингер, 4; 2:1 – Брандт, 45; 2:2 – Форсберг, 67; 2:3 – Орбан, 81.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 00:22
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +9

      Minyon1984 19 ноября 2016, 08:18

      С детства за Лепйцига!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 19 ноября 2016, 07:15

      Такими успехами и чемпионами можно стать))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 19 ноября 2016, 06:52

      Новая немецкая машина!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 ноября 2016, 06:51

      Достойный конкурент Баварии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 19 ноября 2016, 06:23

      Ну а что вы хотели ред бул окрыляет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 19 ноября 2016, 05:54

      Лейпциг молодчики

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 ноября 2016, 03:01

      Красавчики!
      Даешь немецкий Лестер!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1688

      Benifacto 19 ноября 2016, 02:43

      неплохо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 19 ноября 2016, 02:07

      Сенсация в другой раз!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 ноября 2016, 01:15

      энергетики вперёд

      2
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